Telefone de Marina Ruy Barbosa é divulgado no Tá no Ar: a TV na TV

12/04/2018 | 10:11



Não precisa nem ser fã de Tá no Ar: a TV na TV para saber que o programa conta com cenas hilárias e com ótimas sacadas. O motivo? A internet sempre vai à loucura quando um dos episódios da atração está no ar, fazendo muitas menções e memes com as frases do programa.

No programa exibido na última terça-feira, dia 10, o quadro Telefone das Celebridades mostrou um número que seria de Marina Ruy Barbosa. Quem conseguiu ligar para o número, ouviu o seguinte recado gravado pela própria atriz para a brincadeira:

- Oi, aqui é a Marina. No momento eu não posso atender. Então, por favor, deixe recado após o sinal. Beijo.

Em seu Twitter, a ruiva brincou com o quadro:

Divulgaram meu número no Tá no Ar?