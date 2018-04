Vendas do varejo caem 0,2% em fevereiro ante janeiro, revela IBGE

12/04/2018 | 09:40



As vendas do comércio varejista caíram 0,2% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 1,00% a avanço de 1,20% (mediana positiva em 0,65%).

Na comparação com fevereiro de 2017, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,3% em fevereiro de 2018. Nesse confronto, as projeções iam de uma expansão de 1,60% a 4,70%, com mediana positiva de 3,40%.

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 2,3% no ano. No acumulado em 12 meses, houve avanço de 2,8%.

Varejo ampliado

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas caíram 0,1% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio perto do piso do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 0,50% a um avanço de 1,90%, com mediana positiva de 0,40%.

Na comparação com fevereiro de 2017, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 5,2% em fevereiro de 2018. Nesse confronto, as projeções variavam de uma expansão de 4,50% a 9,40%, com mediana positiva de 6,30%.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 5,9% no ano. Em 12 meses, o resultado foi de avanço de 5,4%.

Média móvel trimestral

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito ficou estável (0,0%) em fevereiro, segundo o IBGE. No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral das vendas cresceu 0,1% em fevereiro.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo em janeiro ante dezembro de 2017, de uma alta de 0,9% para uma elevação de 0,8%. O resultado de dezembro ante novembro também foi revisado, de -0,5% para -0,6%.

No varejo ampliado houve revisão no resultado de janeiro ante dezembro, de um recuo de 0,1% para estabilidade (0,0%). A taxa de dezembro ante novembro passou de queda de 0,4% para redução de 0,3%.