Brasil se mantém na vice-liderança do ranking da Fifa; Bélgica assume 3ª posição

12/04/2018 | 09:26



O ranking da Fifa foi atualizado nesta quinta-feira e, depois de uma série de amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2018, trouxe várias novidades em seu Top 20. Não houve, entretanto, mudança nas posições dos dois primeiros colocados. O Brasil se manteve na vice-liderança da listagem, com 1.384 pontos, e segue atrás da líder Alemanha, que tem 1.533 e se sustentou no posto mesmo após ter sido derrotada por 1 a 0 pela seleção comandada por Tite, no mês passado, em Berlim.

Abaixo destes dois primeiros, porém, houve muitas mudanças de posições. Uma delas envolveu a Bélgica, que saltou do quinto para o terceiro lugar depois de ter goleado a Arábia Saudita por 4 a 0 em amistoso de preparação para o Mundial.

Assim, os belgas ultrapassaram Portugal e Argentina, que agora ocuparam respectivamente o quarto e o quinto posto do ranking da Fifa. A Suíça e a França, por sua vez, também galgaram duas posições e estão logo atrás de portugueses e argentinos.

Suíços e franceses foram beneficiados pela queda da Espanha, que desceu do sexto para o oitavo lugar mesmo depois de empatar com a Alemanha, fora de casa, e massacrar a Argentina por 6 a 1 em Madri em outro amistoso preparatório para a Copa.

Fora do Mundial que será realizado na Rússia, o Chile subiu da décima para a nona colocação, enquanto a Polônia passou a fechar o Top 10 após cair quatro posições.

A principal novidade no grupo dos 20 mais bem colocados foi a entrada da Tunísia, que assumiu o 14º lugar ao saltar nove colocações em relação à atualização anterior da listagem. Os tunisianos agora figuram logo atrás da Inglaterra, que também evoluiu no ranking ao saltar da 16ª para a 13ª posição.

Os ingleses trocaram de posto com a Colômbia, que caiu para 16º no geral e também foi ultrapassada pelo México, o 15º após subir dois postos. O Uruguai, por sua vez, voltou a integrar o Top 20 ao pular do 21º para o 16º lugar depois de ter acumulado triunfos sobre China e País de Gales em amistosos de preparação para a Copa.

O mesmo vale para a Holanda, que saltou da 21ª para a 19ª posição, logo atrás da Croácia, que caiu do 15º para o 18º lugar. E quem passou a fechar o Top 20 é a Itália, que assim como os holandeses não se classificou para o Mundial da Rússia e nesta quinta-feira amargou uma queda de seis postos.

Para publicar o ranking de abril, a Fifa levou em conta a disputa de 133 partidas entre seleções, sendo que a próxima atualização da listagem ocorrerá em 17 de maio, menos de um mês antes do início da Copa do Mundo, marcada para começar em 14 de junho.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1) Alemanha, 1.533 pontos

2) Brasil, 1.384

3) Bélgica, 1.346

4) Portugal, 1.306

5) Argentina, 1.254

6) Suíça, 1.179

7) França, 1.166

8) Espanha, 1.162

9) Chile, 1.146

10) Polônia, 1.118

11) Peru, 1.106

12) Dinamarca, 1.054

13) Inglaterra, 1.040

14) Tunísia, 1.012

15) México, 1.008

16) Colômbia, 989

17) Uruguai, 976

18) Croácia, 975

19) Holanda, 969

20) Itália, 947