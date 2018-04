Tatá Werneck desmente que tenha comentado sobre Jéssica, do BBB 18: Fake babaca

12/04/2018 | 09:11



Desde que fez uma participação no Big Brother Brasil 14, como a personagem Valdirene que interpretava em Amor à Vida, Tatá Werneck nunca escondeu que assiste ao reality. Porém, antes da eliminação de Jéssica, na última terça-feira, dia 10, a atriz acabou sendo envolvida em uma polêmica por causa da sister.

Tudo começou depois que um perfil falso de Tatá teria detonado a participante. Depois da confusão, a atriz veio a seu Twitter e desabafou sobre os boatos:

Algum fake meu babaca está postando que eu falei mal da Jessica e isso ganhando repercussão. Mas eh fake. E não vejo BBB há duas semanas porque não paguei alguma coisa e to sem TV.

Vale lembrar que na eliminação de Lucas, várias celebridades se pronunciaram comemorando a saída do modelo, depois dele se envolver com Jéssica dentro do programa, sendo que era noivo de Ana Lúcia Vilela fora da casa.