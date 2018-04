Em meio a rumores de separação, Alessandra Ambrosio ganha declaração de Jamie Mazur

12/04/2018 | 09:11



Alessandra Ambrosio e Jamie Mazur não comentam os rumores de que não estariam mais juntos, no entanto, eles deram pistas de que tudo pode estar bem na família. Na última quarta-feira, dia 11, a modelo brasileira comemorou 37 anos de idade e recebeu um declaração superfofa do empresário através do Instagram:

Feliz aniversário para o amor da minha vida, que me deu os dois melhores presentes que um homem poderia sonhar. Que todos os seus sonhos se realizem. Para sempre!, escreveu ele, na legenda de foto em que a beldade aparece com os dois filhos, Anja e Noah.

Em suas redes sociais, Alessandra não deu nenhum sinal de que teria comemorado o aniversário com Jamie e apareceu apenas curtindo a data com as crianças. Ela não publica uma foto com o empresário desde o Natal de 2017. Já Jamie compartilhou uma foto na Páscoa em que os dois aparecem reunidos com a família e amigos.