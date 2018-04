Geovanna Tominaga vence Dancing Brasil e Xuxa Meneghel anuncia mais uma temporada

12/04/2018 | 09:11



Geovanna Tominaga se tornou na última quarta-feira, dia 11, a vencedora da terceira temporada do Dancing Brasil. A atriz desbancou Raissa Santana e Bárbara Borges, que ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente, e levou o prêmio de 500 mil reais após votação popular, que elegeu a beldade com 34,82% dos votos. Seu companheiro de dança, o bailarino Teo, conquistou um carro zero quilômetro.

Sem acreditar na vitória, Geovanna agradeceu aos fãs através de seu Instagram: Ainda não estou acreditando... Obrigada a todos que votaram e apoiaram o #Teamgeoeteo Vocês foram essenciais pra essa conquista!

Na primeira rodada, a finalistas mostraram um ritmo escolhido por elas mesmas e se apresentaram com seus respectivos pares. No segundo bloco, as competidoras fizeram algo inédito no Dancing Brasil e realizaram uma dança solo. Por fim, o episódio relembrou a trajetória das três ao longo do reality show e elas inseriram todos os estilos musicais em uma coreografia final cheia de surpresas.

A grande final foi recheada de surpresas e os técnicos, os jurados Jaime Arôxa, Fernanda Chamma e Paulo Goulart Filho, e as estrelas já eliminadas ainda fizeram uma participação no programa com uma coreografia de abertura para lá de animada.

Antes de anunciar a grande vencedora, Xuxa, que estava com um look todo brilhante e apostou em uma franjinha no cabelo, anunciou mais uma temporada do reality show musical, que ainda não teve sua data de estreia revelada. Enquanto a quarta edição não voltar, o horário será comandado por Gugu Liberato, que passará a apresentar o Power Couple, que estreia no dia 24 de abril.