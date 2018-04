12/04/2018 | 08:49



O litoral do Nordeste - nas regiões que vão de Teresina (PI) a Natal (RN), passando por Fortaleza (CE), além da zona de mata e agreste da Paraíba, da região metropolitana do Recife e do agreste e mata pernambucanos - está sofrendo com fortes chuvas nos últimos dias e se encontra em nível de perigo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas que atingem a região estão acima da média e há risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.