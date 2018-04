Orquestra Bachiana Filarmônica agita unidades do Sesi no Grande ABC

Juliana Bontorim



12/04/2018 | 08:30



<p> Em notas harmônicas e sinfonia requintada, as unidades do Sesi (Serviço Social da Indústria) em Diadema, São Bernardo e Santo André, fomentaram apresentações da orquestra Bachiana Filarmônica, mantida pela sede do grupo, na Capital, em tour realizado pela equipe musical. Para finalizar a passagem pelo Grande ABC, é a vez da diretoria do centro educacional, em São Caetano, organizar encontro, marcado para o dia 20, às 20h, no Espaço Verde Chico Mendes. </p> <div> A sessão será uma homenagem ao renomado maestro João Carlos Martins – regente do time paulista –, que receberá do prefeito José Auricchio Júnior o título de visitante ilustre. No dia, 12 alunos do núcleo de música da região, que recebe incentivos do conjunto dirigido por Martins, comandarão espetáculo de violino.</div> <div> </div> <div><strong>ATUALÍSSIMO</strong></div> <div> </div> <div>Inauguração promete agitar solo são-bernardense com o novo prédio acadêmico, que compõe o CAT (Centro de Atividades) da cidade, formado por 11 salas de aula, calculado no valor de investimento em torno de R$ 60 milhões. “É um marco na contribuição pelo Ensino Básico na região”, comenta o diretor do complexo regional, Sergio Moretti.</div> <div> </div> <div> </div> <div><u><strong>Veja mais noticias da nossa coluna:</strong></u></div> <div> </div> <div> </div> <div><em><strong>Movimentação...</strong></em></div> <div> </div> <div> <div><strong>Bailar</strong></div> <div>“De repente, brota uma juventude escondida por trás de limitações e das diversas marcas do tempo”, relata a professora de dança Zehour Alimari, ao movimentar a Casa de Repouso Sol da Manhã, em Santo André, em ritmo árabe. A oportunidade reuniu cerca de 50 idosos e serviu como comemoração de aniversário do proprietário do espaço, Vitório Cabrera, que quis presentear os moradores do ambiente com sessão de alegria. Para as próximas semanas, a profissional voluntária – realiza atividades periódicas em asilos da região – planeja datas para visitas em maio.</div> <div> </div> <div> </div> <div> <div><strong>Ambientalizar</strong></div> <div>Ainda sobre o Sesi, a unidade de Diadema convidou o rapper <strong>Thaíde</strong> para agitar a inauguração de espaços interativos, como pista de skate, academia ao ar livre e sala de meditação, amanhã, às 11h. “Nossa intenção é proporcionar às famílias, que participam de nosso dia a dia, momentos diferenciados e divertidos”, ressalta a diretora de atividades da escola, Luciana Ventola. Na festividade gratuita, também serão realizadas oficinas de dança e aula de ginástica.</div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>Sopro</strong></div> <div>Para comemorar o mês nacional do choro, celebrado em abril, a história do </div> <div>clarinetista mineiro <strong>Abel Ferreira</strong> será entoada pelo compositor da Capital André Parisi, que comanda homenagem realizada hoje, às 20h, no Sesc Santo André. A atividade, gratuita, faz parte da programação do espaço, a fim de relembrar grandes nomes do gênero musical. “Desde que iniciei meus estudos com este instrumento, sempre busquei referências em seu som”, alegra-se Parisi em fomentar o espetáculo.</div> </div> </div>