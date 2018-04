Orquestra Bachiana Filarmônica agita unidades do Sesi no Grande ABC

Juliana Bontorim



Em notas harmônicas e sinfonia requintada, as unidades do Sesi (Serviço Social da Indústria) em Diadema, São Bernardo e Santo André, fomentaram apresentações da orquestra Bachiana Filarmônica, mantida pela sede do grupo, na Capital, em tour realizado pela equipe musical. Para finalizar a passagem pelo Grande ABC, é a vez da diretoria do centro educacional, em São Caetano, organizar encontro, marcado para o dia 20, às 20h, no Espaço Verde Chico Mendes.

A sessão será uma homenagem ao renomado maestro João Carlos Martins – regente do time paulista –, que receberá do prefeito José Auricchio Júnior o título de visitante ilustre. No dia, 12 alunos do núcleo de música da região, que recebe incentivos do conjunto dirigido por Martins, comandarão espetáculo de violino.

Inauguração promete agitar solo são-bernardense com o novo prédio acadêmico, que compõe o CAT (Centro de Atividades) da cidade, formado por 11 salas de aula, calculado no valor de investimento em torno de R$ 60 milhões. “É um marco na contribuição pelo Ensino Básico na região”, comenta o diretor do complexo regional, Sergio Moretti.

