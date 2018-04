Trump deseja sorte a Pompeo em audiência no Senado e critica NYT por matéria

12/04/2018 | 08:28



O presidente dos EUA, Donald Trump, usou o Twitter nesta quinta-feira para desejar boa sorte a Mike Pompeo, que será submetido mais tarde a uma audiência de confirmação no Comitê de Relações Exteriores do Senado americano. Hoje diretor da CIA, Pompeo foi recentemente indicado por Trump para assumir o cargo de Secretário de Estado, no lugar de Rex Tillerson.

"Ele será um ótimo Secretário de Estado", afirmou Trump na rede social.

Em tuíte anterior publicado mais cedo, Trump afirmou que se quisesse ter demitido Robert Mueller no fim do ano passado, ele o teria feito. Mueller lidera as investigações sobre a suposta interferência de autoridades da Rússia na eleição presidencial americana de 2016.

Nesta semana, o New York Times publicou que Trump tentou demitir Mueller em dezembro. Na mensagem, o presidente americano se referiu ao jornal como "fracassado" e "enviesado".

Ainda na rede social, Trump elogiou hoje o governador da Califórnia, Jerry Brown, por decidir deslocar oficiais da Guarda Nacional para a fronteira dos EUA com o México. "Obrigado, Jerry, boa iniciativa pela segurança de nosso país", afirmou o presidente.