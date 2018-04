Secovi: vendas e lançamentos sobem 81,5% e 90,5%, respectivamente, em fevereiro

12/04/2018 | 07:18



O mercado imobiliário na capital paulista teve crescimento nas vendas e nos lançamentos de novos projetos em fevereiro, de acordo com pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP) divulgada na manhã desta quinta-feira, 12.

As vendas de imóveis residenciais novos atingiram 1.448 unidades, o que representa um aumento de 81,5% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando as vendas ficaram em 798 unidades. No acumulado dos últimos 12 meses até fevereiro, as vendas totalizaram 25.349 unidades, crescimento de 60,4% em comparação com os 12 meses anteriores.

Os lançamentos de novos projetos corresponderam a 341 unidades em fevereiro, um aumento de 90,5% frente a igual intervalo do ano passado, quando foram lançadas apenas 179 unidades. Na análise de 12 meses, os lançamentos totalizaram 29.515 unidades, expansão de 61,6%.

O estoque de imóveis (unidades na planta, em obras e recém-construídas) chegou a 19.728 unidades no fim de fevereiro, redução de 12,5% em um ano.

De acordo com o economista-chefe do sindicato, Celso Petrucci, os resultados demonstram bom desempenho do mercado imobiliário, apesar de o mês ser mais curto em função do feriado de carnaval. "Foram registradas quase 1.500 vendas no mês, o melhor resultado dos últimos quatro anos para fevereiro, confirmando a tendência de crescimento apresentada pelo mercado no fim de 2017", afirmou Petrucci.