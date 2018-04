Pela Copa do Brasil, Internacional ganha do Vitória com ajuda do goleiro Caíque

11/04/2018 | 22:04



Com uma mãozinha do goleiro Caíque, o Internacional conseguiu vencer o primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil. Jogando no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, bateu o Vitória por 2 a 1 e agora depende apenas de si para avançar. Patrick abriu o placar em bela trama no início do jogo, mas Denílson deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Aos 44 minutos da segunda etapa, D´Alessandro cobrou falta pela direita e o arqueiro baiano acabou espalmando para dentro do próprio gol, decretando o triunfo gaúcho.

O frango de Caíque amenizou o clima no Internacional, que foi eliminado pelo Grêmio nas quartas de final do Campeonato Gaúcho e vem pressionado pelo torcedor, que não lotou o estádio Beira-Rio - foram pouco mais de 16 mil pagantes.

Agora o Vitória precisa vencer por dois ou mais gols de diferença no próximo dia 19, no estádio Barradão, em Salvador, para avançar direto para as oitavas de final. Caso triunfe por um gol de vantagem, a decisão vai para os pênaltis. Empate ou vitória classifica o clube gaúcho.

Pressionando desde o início da partida, o Internacional conseguiu abrir o placar aos 17 minutos de bola rolando. Iago aproveitou uma sobra pelo meio e acionou Rossi pela esquerda. Com espaço, ele buscou o fundo e cruzou para trás, na direção de Patrick. O volante entrou em velocidade, cortou a marcação e tocou na saída de Caíque para abrir o placar. A bola na rede premiou o time que vinha buscando o ataque.

A primeira chegada do Vitória aconteceu só aos 25 minutos, quando Kanu se aventurou no ataque e aproveitou um cruzamento da esquerda. O zagueiro se antecipou ao goleiro Marcelo Lomba e testou firme, mas ela saiu pela linha de fundo. Ainda no primeiro tempo, aos 42, Rodrigo Dourado tentou inverter uma bola na defesa e deu nos pés de Rhayner, que aproveitou o espaço e bateu contra o arqueiro colorado. No rebote estava Denílson, que só completou para o fundo das redes e deixou tudo igual no placar.

No segundo tempo, o Internacional voltou mais uma vez aguçado. Com 14 minutos, Edenílson fez um lançamento espetacular para William Pottker, mas o atacante tirou demais do goleiro e acabou jogando pela linha de fundo. Aguentando a pressão, o Vitória atuava principalmente nos erros do adversário, visivelmente priorizando o jogo defensivo, sem deixar espaço.

Mas tudo foi por água abaixo em um dos últimos lances da partida. Aos 44 minutos, D´Alessandro tomou distância para uma cobrança de falta pela direita. O camisa 10, reconhecido pela qualidade na bola parada, pegou muito mal: alta demais para um cabeceio e fraca demais para ser um chute direto para o gol. Só que o argentino contou com uma mãozinha do goleiro do Vitória. Caíque tentou afastar, acabou falhando e jogou contra o próprio gol. Revelado nas categorias de base, o jogador de 20 anos vinha fazendo boa partida.

EMOCIONANTE - No outro jogo desta quarta-feira, o Avaí buscou o empate por 2 a 2 com o Goiás, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, com gol de Rodrigão, ex-Santos, no último lance da partida. Breno abriu o placar para os goianos, mas Romulo deixou tudo igual aos 42 minutos do segundo tempo. Daí em diante foi uma chuva de gols: Júnior Viçosa recolocou o time visitante na frente, aos 44, e Rodrigão empatou tudo mais uma vez aos 48, já nos acréscimos.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo dia 18, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Quem vencer chega às oitavas de final. Novo empate vai levar a definição para as cobranças de pênaltis porque nesta fase não existe qualificação no gol fora de casa.