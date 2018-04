Parceria de Sebrae e Sto.André leva empreendedorismo para as escolas

da Redação



12/04/2018 | 07:10



Parceria do Sebrae com a Prefeitura de Santo André lança programa voltado a alunos da rede municipal de 6 a 10 anos, para que aprendam sobre empreendedorismo. Cerca de 720 professores do 1º ao 5º ano vão participar da formação oferecida pelo Sebrae e transmitirão os conhecimentos para os estudantes. “O Jepp é mais uma semente inovadora. Temos compromisso com a formação integral das nossas crianças e este programa vai ao encontro deste pensamento. E não custará nada aos cofres públicos”, afirmou o prefeito Paulo Serra. “O programa irá gerar nos alunos comportamento que pode levar, no futuro, a uma mudança de realidade, realização de sonhos e abertura de novos horizontes”, destacou o gerente regional do Sebrae, Paulo Cereda.