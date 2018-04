Whindersson Nunes promete perder 30 quilos para gravar seu filme

11/04/2018 | 21:21



Whindersson Nunes promete passar por uma mudança radical de peso para viver a si mesmo em um filme sobre sua vida.

Ao ser perguntado pela apresentadora do canal Vic View sobre o filme de sua história, o youtuber respondeu: "Provavelmente irá sair. Eu vou fazer eu em 2013. Vou emagrecer 30 quilos. Ficar magrelão, mesmo, sabe? Que aparece o osso? A gente vai tentar fazer."

O filme sobre sua vida virou assunto em setembro do ano passado, quando a produção foi autorizada a captar R$ 7,5 milhões por meio da lei do audiovisual, o que gerou reclamações por parte do público.

À época, Whindersson se defendeu: "Nunca aceitei dinheiro de lei de incentivo".