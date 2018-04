Brasil faz 4 a 0 na Venezuela e garante classificação na Copa América Feminina

11/04/2018 | 21:03



A seleção brasileira feminina de futebol segue fazendo valer sua maior qualidade na Copa América do Chile. Nesta quarta-feira, na cidade de Coquimbo, a equipe comandada por Vadão voltou a golear, desta vez a Venezuela, por 4 a 0, e garantiu vaga com antecipação à próxima fase do torneio.

O Brasil tem 100% de aproveitamento no torneio, com 15 gols marcados e somente um sofrido em três partidas. A seleção chegou aos nove pontos, na liderança do Grupo B, e não pode mais ser ultrapassada por Venezuela e Argentina, segundas colocadas, com seis, e que se enfrentam na última rodada.

O time brasileiro enfrenta a Bolívia, sexta-feira, pela última partida da chave, precisando de apenas um empate para garantir a primeira colocação. Já Argentina e Venezuela lutam pela segunda vaga. Quem vencer, avança. O empate favorece as venezuelanas pelo saldo de gols.

Nesta quarta, o Brasil demorou apenas dez minutos para abrir o placar. Marta cruzou da direita, Cristiane escorou de cabeça para o meio da área e Mônica marcou. Aos 38, Bia Zaneratto ampliou. O time brasileiro ainda perdeu diversas oportunidades e viu a goleira venezuelana impedir um placar ainda mais elástico.

Mas no segundo tempo a seleção transformou a vitória em goleada. Aos 27, Debinha fez grande jogada pela esquerda e tocou para Bia Zaneratto, que teve tempo para dominar e fuzilar para a rede. Faltava o gol de Marta, e ele saiu aos 40. Em contra-ataque pela direita, Andressa avançou e tocou no meio da área para a craque, que balançou para cima da zagueira e finalizou cruzado.

O campeão e o vice do torneio sul-americano garantirão lugar direto no Mundial de 2019, na França, enquanto o terceiro disputará repescagem contra um representante da Concacaf em busca de outra vaga. A seleção vencedora da Copa América também vai assegurar um posto na Olimpíada de Tóquio, em 2020, e a vice-campeã jogará repescagem contra uma nação da África por uma segunda vaga.

O Brasil faturou o título sul-americano em 1991, 1995, 1998, 2003, 2010 e 2014 e só não ficou com a taça de campeão em 2006, quando foi surpreendido pela Argentina na decisão realizada na casa da adversária.