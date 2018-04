Moody's reafirma rating A3 do México e muda perspectiva de negativa para estável

11/04/2018 | 19:25



A agência de classificação de risco Moody's reafirmou nesta quarta-feira o rating A3 do México e alterou a perspectiva de negativa para estável.

Em nota sobre a mudança da perspectiva para a nota de crédito soberano mexicana, a Moody's explica que os riscos do andamento das negociações do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) para o crescimento do país estão "recuando", à medida que o engajamento com os Estados Unidos e o Canadá "permaneceu sólido" apesar de tratativas "desafiadoras".

Além disso, a agência assinala sua visão de uma "baixa probabilidade" de que o próximo governo, por meio de uma mudança política brusca, enfraqueça as tendências econômicas e fiscais para o país. Em julho, eleitores mexicanos vão às urnas para votar em candidatos à Presidência, ao Senado e à Câmara dos Deputados.

Também são apontadas pela Moody's as reformas estruturais adotadas pelo México desde 2013, que elevaram a "resiliência" da economia mexicana a choques, contribuindo para resultados fiscais "favoráveis" e um declínio "moderado" do endividamento do setor público.