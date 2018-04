Luana Piovani explica o que são suas festinhas no céu: - É a celebração do casamento!

11/04/2018 | 18:11



Luana Piovani sempre é polêmica, né? Após a atriz ter rebatido críticas por ter passado a Páscoa sozinha, ela fez um vídeo falando sobre Festinha no Céu, nesta quarta-feira, dia 11. Já, já explicaremos o que essa celebração significa!

No começo do papo que bateu com seus seguidores, Luana explicou a razão pela qual precisamos falar do assunto:

- Precisamos das festinhas nos céus para nos renovarmos. Para que se tenha fôlego, para durar um casamento.

E continuou, falando sobre renuncias dentro de uma união matrimonial:

- Cada vez que você renuncia a alguma coisa, você está casando de novo.

Não satisfeita, Piovani também garantiu que a nossa felicidade não depende de ninguém mais, ninguém menos do que nós mesmos:

- A gente tem que entender que a nossa felicidade é de nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e é muito bom você escolher aquela pessoa porque ela te completa, ela te amplia, te multiplica e a festinha no céu é um dos adubos para que toda essa engrenagem continue girando.

Mas, afinal, o que é uma festinha no céu? Um fã perguntou e Luana, que se mudará para Portugal, disparou:

- É a celebração do casamento, a apimentação da relação e a celebração de você ter escolhido uma pessoa para continuar fazendo sexo com ela a vida inteira. Você tem que celebrar esses momentos. Por que eu chamo de festa? Porque tem roupa, música, bebida, comida, diversão, pegação. Festa no céu é você escolher uma roupa, a música, bebida (...) Mas as coisas tem que ter regra: começou a festinha no céu e depois de dois segundos ele quer terminar, você dá cartão vermelho. Ainda vamos beber, dançar, conversar...

No entanto, Luana garantiu que esses atributos não são o suficiente para manter a tal chama do amor - ou da paixão - viva. Porém, abdicar de uma boa convivência, respeito e admiração são fatores essenciais para triunfar em seu relacionamento.

Além disso, após garantir que música não pode faltar durante a tal festinha no céu e ser perguntada o que gosta de escutar na hora H, Luana relatou:

- Gosto de Tina Tuner - e explicou que sabe que nem todo mundo gosta de escutá-la num momento mais íntimo. Gostos são gostos, né?

Outra coisa que a atriz indicou aos seus fãs é o uso de brinquedinhos. Porém, Luana entregou:

- Todas as vezes que usamos brinquedinhos, a gente mais riu do que usou [os objetos].