Marie Claire reúne time de mulheres inspiradoras que podem mudar os rumos de Hollywood

11/04/2018 | 18:11



A Marie Claire norte-americana está com tudo e, na última edição, reuniu um time de mulheres inspiradoras que estamparam a capa e participaram de um ensaio incrível. O especial fala da necessidade de Hollywood se renovar, por isso as cinco atrizes que foram escolhidas são novos rostos que prometem arrasar em seus trabalhos. Uma das estrelas foi Issa Rae, que está começando sua carreira agora e já pode ser vista em três grandes produções: Eu estou muito feliz e grata por estar em uma posição em que eu possa ajudar pessoas que estão contando histórias que eu quero ver, contou. Veja a seguir outras celebridades que participaram da edição!

É claro que não poderia faltar a estrela da série 13 Reasons Why e que aparece no longa Com amor, Simon. Katherine Longford falou a respeito das dificuldades de dar vida a uma personagem que enfrenta sérios problemas que desencadeiam o suicídio, que o que acontece com Hannah Baker. Não dá para negar que a série abriu os olhos de muita gente para o problema do bullying entre crianças e adolescentes!

Outra beldade que marcou presença no evento foi Sophie Turner. A loira participou da franquia X-men e também do sucesso mundial Game of Thrones e não poupou palavras ao falar da importância do movimento Time's up, contra o assédio: Eu estou muito mais confortável em ir trabalhar sabendo que existe um grupo de pessoas que acreditaria em mim caso alguma coisa realmente acontecesse.

Riley Keough, famosa neta de ninguém mais, ninguém menos que Elvis Presley, também fez parte desse time incrível. A atriz atualmente está vivendo uma prostituta na série The Girlfriend Experience e ainda falou sobre suas semelhanças com a personagem: Ela é uma menina malvada e forte. Talvez as pessoas me vejam desta forma?

Para fechar a edição a revista trouxe Yara Shahidi, a atriz que acabou de completar 18 anos de idade e já contracenou até mesmo com Angelina Jolie. A beldade, que também é ativista falou a respeito da importância da representatividade: O objetivo é abrir portas, barreira por barreira, e mergulhar em um mar com pessoas que parecem como nós para que qualquer um possa se ver refletido nas telas, desabafou.