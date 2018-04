Guardia diz que relacionamento com Esteves Colnago é o melhor possível

11/04/2018 | 17:52



O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que o seu relacionamento com ministro do Planejamento, Esteves Colnago, é o melhor possível. "Continuaremos trabalhando bem com o Planejamento. Não tivemos problema no passado, não temos no presente e não teremos no futuro. A duas equipes trabalham muito bem", disse ele.

Como mostrou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, ausência de Guardia e sua equipe na terça-feira, 10, na cerimônia de transmissão de cargo, causou um mal-estar entre as equipes dos dois ministérios. O ministro do Planejamento chegou a ser aconselhado a não ir à posse de Guardia nesta quarta-feira. Mas Colnago não só compareceu como procurou mostrar unidade. "Não fui na posse porque estava aqui trabalhando, dando uma entrevista e avisei que não poderia ir", justificou Guardia. Segundo ele, a sua marca no Ministério da Fazenda será gestão focada em resultado, avançando no que for possível avançar. "Não haverá mudança de rumo nesses nove meses. Vamos tentar aprovar as medidas que estão na mesa", ressaltou.

O ministro disse ainda que o Conselho Nacional de Previdência Complementar tem se reunido normalmente e tem conseguido enfrentar temas importantes para o setor. "Temas estão andando bem e o diálogo com o setor é grande", afirmou.