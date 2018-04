Sem sustos, Bayern elimina Sevilla e quebra tabu contra espanhóis na Liga

11/04/2018 | 17:42



Dos classificados à semifinal da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique foi a única equipe que não levou sustos no jogo de volta. Nesta quarta-feira, o time alemão ficou no empate sem gols com o Sevilla, em casa, e se garantiu na próxima fase.

A classificação encerrou a sequência de eliminações do Bayern para equipes da Espanha. A partir da temporada 2012/2013, quando faturou seu quinto título do torneio europeu, a equipe de Munique vinha sendo eliminada por um clube da Espanha.

Em 2014/2015, caiu nas quartas de final diante do Real Madrid. E nas três temporadas seguintes deu adeus nas semifinais para Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, respectivamente.

A partida também marcou o encontro do Bayern com seus torcedores após a conquista do hexacampeonato alemão no último final de semana com seis rodadas de antecedência. Por isso, o clima nas arquibancadas foi de festa desde o início.

O time de Munique também entrou em campo mais tranquilo por ter vencido o duelo de ida contra o Sevilla por 2 a 1. Com a bola rolando, a partida seguiu da maneira que o técnico Jupp Heynckes havia imaginado na véspera.

O Sevilla precisou sair para o jogo e o Bayern aproveitou o jogo aberto para dominar as ações. Na primeira etapa, a melhor chance dos a equipe alemã saiu em chute de Hummels aos 33 minutos. A bola passou raspando o ângulo de Soria.

O Sevilla também fez uma boa partida e teve boas oportunidades de abrir o marcador. A primeira delas veio em chute de Sarabia, que limpou a marcação do brasileiro Rafinha e chutou para bateu mal para o gol.

No segundo tempo, o time espanhol voltou pressionando e ficou muito perto do primeiro quando Correa aproveitou cruzamento na área e cabeceou no travessão de Ulreich. Na sequência, Banega mandou uma bomba com perigo.

O time alemão, então, passou a assumir o controle do jogo. Conseguiu ter mais posse de bola e cozinhou a partida até o apito do árbitro. O sorteio das semifinais da competição acontecerá nesta sexta-feira.

O Bayern de Munique agora volta a campo para cumprir tabela pelo Alemão. No sábado receberá o Borussia Mönchengladbach. O Sevilla jogará no mesmo dia, contra o Villarreal, em casa, pelo Campeonato Espanhol, na tentativa de entrar para o grupo que garante vaga na Liga Europa.