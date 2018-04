Polícia Civil estoura fábrica e laboratório de drogas na Capital

Daniel Tossato



11/04/2018 | 17:29



A Polícia Civil de São Bernardo estourou uma fábrica que embalava drogas no bairro Belenzinho, na Capital, por volta das 8h desta quarta-feira. Os agentes, que já estavam investigando o movimento no local, aprenderam, aproximadamente, R$ 1,5 milhão em entorpecentes e quatro máquinas adaptadas para embalar a droga no R$ 320 mil. Ninguém foi preso.

Eram por volta das 8h, quando os policiais chegaram a um galpão que fica na Rua Lopes Coutinho, 470, no bairro Belenzinho. Com mandado de busca a apreensão em mãos, os agentes entraram e se depararam com uma fábrica utilizada para embalar drogas. No local foram encontradas quatro máquinas dosadoras, adaptadas para o acondicionamento de pequenas porções de cocaína, diversas embalagens específicas para drogas e diversos utensílios usados no refino e na mistura do entorpecente. Segundo os policiais, a fábrica também era usada como laboratório. Não havia ninguém operando o maquinário quando os agentes chegaram.

Toda a droga que era empacotada no local era distribuída em cidades do Grande ABC, na região da Cracolândia, na Capital e no Litoral.

A polícia não descarta a participação de facção criminosa na manutenção da fábrica de drogas, porém a investigação continua em curso no 1º DP (Delegacia de Polícia) de São Bernardo. (Colaborou Vanessa de Oliveira)

Maquinário

As quatro máquinas encontradas na fábrica de drogas chamaram a atenção dos policiais pela maneira que foram adaptadas. Inicialmente usadas para a dosagem de balas e doces em pequenos pacotes, os criminosos as adaptaram para que embalassem cocaína. Segundo os agentes, o equipamento opera com capacidade de empacotar até 150 embalagens por minutos. Cada máquina, que pode ser comprada através da internet, pode custar até R$ 80 mil.