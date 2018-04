Harry Styles faz tributo a vítimas durante show em Manchester

11/04/2018 | 17:21



Durante um show na cidade de Manchester, o cantor Harry Styles relembrou o atentado terrorista ocorrido durante um show da cantora Ariana Grande na cidade, em 22 de maio de 2017.

"A próxima música que nós vamos tocar, eu escrevi há alguns anos, e dei para uma cantora chamada Ariana Grande. Ela cantou algumas vezes, e agora vamos fazer nossa versão dela para vocês. Se encontrarem um jeito de se juntar, por favor, façam isso. Eu estou com você, Manchester", disse na apresentação.

Harry cantou Just a Little Bit of My Heart, música que compôs para um álbum de Ariana lançado em 2014. De acordo com o site Entertainment Weekly, é uma canção que ele toca frequentemente em sua turnê - mas, desta vez, teve um aspecto especial por conta do episódio.