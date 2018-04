Rafael Cortez dispara sobre Gabriel Braga Nunes: Não gosto dessa dificuldade de tratamento com a imprensa

11/04/2018 | 17:11



Rafael Cortez recebeu a ex-Panicat Carol Dias em seu canal Love Treta e fez perguntas sobre a atração para a morena. A primeira já foi complicada: quem a tinha feito chorar mais nos bastidores da atração. Sem papas na língua, ela respondeu:

A pessoa que me fez mais chorar lá dentro, que acho que é uma pessoa que tem que se tratar, é machista, acha que é um semideus, briga e tal, é o Bolinha. Cara, você é do bem, é um cara bom, mas acho que você é depressivo, vive sozinho, e nessa angústia, desconta nos outros.

Ela também revelou que não se dá mais bem com Mariana Gonzalez, que agora namora o ex-BBB Jonas Sulzbach, e é amiga de blogueiras fitness:

Não é o que não gostava, é o que menos me dava bem, depois de um tempo. Gostava de todo mundo, mas a que não falo e me decepcionei é a Mari Baianinha. Acho ela linda, desejo tudo de bom pra ela, mas acho que ela mudou, mudou a essência dela, mudou o grupinho, não quer mais falar com a galerinha da antiga, esqueceu as origens. Não tenho nada contra você, pelo contrário, queria ser você porque você é linda, só quero que você me peça um abraço e a gente se reconcilie.

Em troca, Rafael também respondeu uma pergunta cabeluda: quem ele não gosta na Globo:

Tanta gente eu não gosto. Uma? Gabriel Braga Nunes. Ele é um ótimo ator, de primeira. Mas tem uma dificuldade muito grande em falar com a imprensa. E não é de hoje. Foi na época do CQC, foi no Video Show quando eu trabalhava lá... A pessoa pode não curtir falar, mas ela tem que saber falar porque é parte do trabalho dela. A gente não era paparazzi, não perseguia as pessoas nas ruas, fazendo compras, nas casas delas (...) Éramos convidados pelas assessorias em eventos em que estavam ali para falar. Não é que não gosto dele, não gosto dessa dificuldade de tratamento que ela tem com a imprensa, e eu sou a imprensa.