Guardia anuncia Ana Paula Vescovi como nova secretária-executiva

11/04/2018 | 15:43



O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, anunciou nesta tarde de quarta-feira, 11, que a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, será a nova secretária-executiva da pasta.

"Estou muito feliz de contar com o apoio de Ana Paula nessa função importante, que ela desempenhará com brilhantismo, como desempenhou no Tesouro", afirmou.

Guardia disse que deve anunciar o novo nome para o comando do Tesouro ainda nesta semana.