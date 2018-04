Seminaristas promovem palestra em escolas de Rio Grande da Serra

Do Diário OnLine



11/04/2018 | 15:34



Seminaristas pertencentes à “Escola Videira de Ministérios Membros do Avivamento”, promoveram palestras nas escolas EE Antonio Lucas e EE Cassiano Ricardo nesta semana. O objetivo do evento foi a conscientização dos alunos sobre o perigo que é viver no mundo das drogas e do crime, como também o prejuízo e consequência de não honrar suas autoridades.

Divididas em duas partes, a apresentação abordou os temas “Drogas e Violência”, cujo palestrante foi o GCM (Guarda Civil Municipal) Ailton da Silva Oliveira.

O segundo tema, que foi introduzido pelo supervisor da igreja, João Paulo da Silva, abordou o assunto “Honra ou Rebeldia” que falou sobre a questão dos malefícios de uma sociedade individualista.

A palestra, que contou com muita muita dinâmica, teve a participação do grupo teatral “Cristocênicos”, de Ailton da Silva e do supervisor João Paulo da Silva.