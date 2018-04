Wellington esquece vice e espera que Vasco surpreenda no Brasileirão como em 2017

11/04/2018 | 15:12



O volante Wellington disse nesta quarta-feira que o vice campeonato estadual do Vasco já foi superado pelo elenco e que estão todos de olho agora na estreia do Campeonato Brasileiro no domingo, contra o Atlético Mineiro, às 16 horas, no estádio de São Januário.

"A superação do grupo, aquela coisa de acreditar até o final, é o que levamos do Carioca. Isso ficou evidente nos últimos jogos. A projeção para o Brasileiro é a melhor possível. Temos que estar sempre ganhando. O Brasileiro não aceita derrota ou empate. Tem que estar sempre somando três pontos para não ficar para trás e ter condições de brigar por coisas grandes", disse em entrevista ao site do clube.

O jogador ficou de fora do segundo duelo da final, na derrota nos pênaltis para o Botafogo, domingo, no Maracanã, por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, tem presença confirmada para o primeiro duelo do Brasileirão.

Wellington espera que o Vasco consiga repetir neste ano o mesmo bom desempenho da temporada passada. Na ocasião, o time carioca havia subido da Série B e iniciou a competição com o objetivo de se manter na elite nacional. Na reta final do campeonato, surpreendeu e ainda garantiu vaga na Libertadores.

"A campanha do ano passado mostra que nada é impossível. Por mais que as pessoas tenham opinião contrária ou não acreditem no seu potencial, no potencial do seu grupo, você pode entrar dentro de campo e fazer a diferença. Lá será sempre 11 contra 11 e você é capaz de fazer. O trabalho é digno e o que fizemos ano passado foi um feito. O Brasil todo, praticamente, colocou o Vasco como rebaixado e acabamos chegando na Libertadores", afirmou Wellington.

O elenco se reapresentou nesta quarta-feira após a perda do título estadual. O técnico Zé Ricardo promoveu uma série de exercícios em campo reduzido. O zagueiro Breno, o lateral Ramon e o atacante Kelvin seguem em recuperação de suas respectivas lesões.