Khloé Kardashian, após suposta traição, quer ir embora de Cleveland: Ela poderia matar Tristan Thompson agora!, diz fonte

11/04/2018 | 15:11



Como já foi visto, Tristan Thompson teria traído Khloe Kardashian, grávida de nove meses do jogador, no último sábado, dia 7. Já nesta quarta-feira, dia 11, diversas informações chegaram ao TMZ dizendo que, a mulher no vídeo com Tristan, é uma modelo chamada Lani Blair.

Ainda, o Radar Online reportou que Blair trabalha no clube em que foram filmados há seis meses:

- Ele [Tristan] aparece aqui de tempos em tempos - relatou um garçom ao site.

O jogador ainda foi visto saindo de um hotel com, supostamente, a mesma mulher com quem ele havia sido flagrado, identificada como Blair:

A notícia dada pelo TMZ e pelo Daily Mail não pára de repercutir. Ainda assim, após uma fonte ter contado à People que o jogador estaria mesmo beijando outras mulheres, essa não seria a primeira vez, ou seja, Tristan estaria traindo a mãe de sua filha, que está para nascer, há um certo tempo:

- Ele trai ela constantemente. E ainda terão mais mulheres [com quem ele traiu Khloé] que virão à tona.

Khloé, que está em Cleveland, onde o time do jogador é baseado, para o nascimento de sua filha, gostaria de sair de lá o mais rápido possível de acordo com o US Weekly. Um informante contou à revista:

- Khloé transferiu tudo para Cleveland. Ela já tinha se mudado completamente para lá. Ela estava planejando criar o bebê na cidade, fazendo da metrópole a casa de sua filha. Agora ela só quer ir embora de Cleveland, mas ela não pode voar.

Para completar o caos que está rolando na vida de Kardashian, uma fonte também contou ao US Weekly que sua volta à Los Angeles não será possível:

- É tarde demais para Khloé voltar à Los Angeles. Até com um jatinho privado e com um médico à bordo.

Os familiares ainda não se pronunciaram sobre o assunto, porém, um informante contou ao Entertainment Tonight que a família Kardashian está focada em dar apoio emocional à socialite, afinal, ela terá sua filhinha em poucos dias.

- Kris reuniu a família e garantiu que todos estariam lá para ela. Eles estão tão empolgados com Khloé. Suas irmãs estão sendo super solidárias com ela... a família dela está bem unida, principalmente, neste período - garantiu uma fonte do InStyle

Ainda, as informações não pararam por aí:

- A família também garante, apesar do vídeo, que o dia de Khloé será cheio de amor e respeito. Eles não vão deixar nenhuma notícia mudar a importância do nascimento.

Já para o Life and Style, as novidades também causaram um alvoroço. Afinal, uma outra fonte acabou contando para este veículo que a irmã de Kim Kardashian estaria de saco cheio de Tristan:

- Thompson já fez muita besteira. Ele sabe disso. E a Khloé está de saco cheio! Ela já não aguenta mais. O estômago dela está doendo muito e não é da gravidez. Ela poderia matar Tristan agora.

E a mãe da família não vai deixar a situação barata, pelo jeito. Uma fonte contou ao Radar Online que ela que vingança:

- Kris está armando uma vingança e não será algo bonito. Ela disse que Tristan foi, imediatamente, demitido de aparecer em seu reality show, e ela está colocando ele embaixo de maus lençóis para os futuros planejamentos familiares - e continuou - Ela confiou completamente nele, e estava começando a amá-lo de verdade como se fosse seu próprio filho. Mas, depois do que ele fez com sua filha, é o seu fim.