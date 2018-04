Anitta se declara ao marido em três idiomas e internautas não perdoam

11/04/2018 | 15:11



A carreira internacional de Anitta está crescendo cada vez mais, com a cantora investindo em músicas em português, espanhol e inglês. Mas, pelo jeito, o lado poliglota da cantora não está limitado a suas canções.

Em seu Instagram, Anitta resolveu garantir que todos os seus fãs entenderiam o que ela estava dizendo, a cantora declarou seu amor para o marido, Thiago Magalhães, nos três idiomas. Anitta escreveu:

Já estou morrendo de saudade... como pode? / ya te extraño.. como? / how come I already miss you?

Além dos elogios dos fãs ao casal, muitos internautas acharam sem sentido algum a legenda da cantora, e não perderam a chance de tirar sarro dela.

Nos comentários, além dos elogios à sintonia do casal, os seguidores questionaram a necessidade do uso de tantas línguas na legenda.

E essa Romântica poliglota?

Beyoncé também tem fãs no mundo todo e não faz isso (aliás, tem a opção ver tradução então isso é bem desnecessário), e alguém respondeu:

E olha que são milhões de fãs e nem assim tem milhares de legendas

Meu sonho ser internacional e precisar legendar minhas fotos em pencas de idiomas para todo o meu público entender.

O casal estava aproveitando alguns dias juntos em Miami, mas Anitta teve que voltar ao Brasil por conta de compromissos, enquanto Thiago continua viajando.