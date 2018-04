Foragido da Justiça é capturado em São Bernardo

Do DIário OnLine



11/04/2018 | 15:02



Um indivíduo que era procurado pela Justiça pelos crimes de assalto e receptação foi preso em São Bernardo nesta quarta-feira.

Policiais da 4ª Cia do 6º Batalhão faziam patrulhamento na Rua Costa Carvalho, altura do 166, quando desconfiaram do homem. Na abordagem foi constatado que ele era foragido.

O indivíduo foi encaminhado para o 6º DP (Baeta Neves), onde o caso foi registrado.