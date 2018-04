Marcelo Demoliner vence na estreia nas duplas em Marrakech

11/04/2018 | 14:47



O brasileiro Marcelo Demoliner estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Marrakech, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, o gaúcho e o checo Roman Jebavy superaram, de virada, o italiano Paolo Lorenzi e o alemão Mischa Zverev por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 10/4, em 1 hora e 41 minutos.

Número 55 do ranking de duplistas, Demoliner não possui um parceiro fixo no circuito. Na semana passada, ele compôs dupla com Marcelo Melo em confronto do Zonal Americano I da Copa Davis contra os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah e teve êxito no confronto, ainda que o triunfo não tenha sido suficiente para o Brasil vencer a série.

De volta aos torneios da ATP nesta semana, Demoliner se juntou a Jebavy em Marrakesh e eles tiveram êxito após um início lento no duelo de estreia. Com problemas no saque, cometeram cinco duplas faltas na primeira parcial - foram oito em todo o duelo -, perderam duas vezes o saque e, ainda que tenham convertido um break point, foram batidos por 6/4.

O segundo set foi mais equilibrado, com um break point convertido para cada dupla. E Demoliner e Jebavy se deram melhor no tie-break, forçando a disputa de um desempate. No match tie-break, venceram os sete pontos disputados quando sacaram e triunfaram com alguma facilidade, por 10/4.

Assim, Demoliner e Jabavy se classificaram às quartas de final do Torneio de Marrakech. E agora eles terão pela frente uma dupla francesa, formada por Benoit Paire e Edouard Roger-Vasselin.