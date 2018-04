Atletas do Corinthians falam em 'mimimi' palmeirense na polêmica sobre o dérbi

11/04/2018 | 14:27



De volta às atividades no CT Joaquim Grava após dois dias de folga, os jogadores do Corinthians não tiveram como escapar na manhã desta quarta-feira das perguntas a respeito da polêmica envolvendo a final do Campeonato Paulista, conquistada no último domingo. Diante do pedido de impugnação da partida feito pelo Palmeiras, que alega interferência externa no jogo, os campeões alvinegros lamentaram o episódio.

"Não há como não ficar chateado. É muito mimimi. A cara de quem perde nunca é igual a de quem ganha. Comemoramos quando podíamos e agora viramos a chave para o Brasileiro. Isso é uma falta de respeito, desmerecendo todo um trabalho, tudo o que temos feito, concentrando, acordando cedo, abrindo mão de estar com nossa família. Não só a gente, mas todo mundo que está envolvido no clube", disparou o volante Renê Júnior

"É uma falta de respeito com o Corinthians, mas não temos muito o que falar, porque ganhamos. Vindo do clube deles a gente tem que esperar qualquer coisa. No primeiro jogo ganhamos de 2 a 0 e falaram que foi roubado", declarou o jogador, referindo-se ao jogo disputado na primeira fase do Estadual.

Ele se referiu à partida entre os dois rivais na primeira fase do campeonato, quando se envolveu em lance também recheado de controvérsia. Na ocasião, o árbitro Raphael Claus não marcou falta do goleiro Jailson em Renê Júnior num primeiro momento. Depois, voltou atrás e não só assinalou pênalti a favor dos corintianos na jogada como ainda expulsou o goleiro palmeirense.

Nas duas ocasiões, o Palmeiras reclama de suposta interferência. A diferença é que, agora, o clube alega ter como provar que a arbitragem foi influenciada por opiniões de quem estava fora do campo para mudar uma marcação - no caso, um pênalti de Ralf em Dudu marcado inicialmente pelo árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza e, após mais de sete minutos de paralisação e muita confusão, anulado. O Corinthians venceu o jogo por 1 a 0 e, nos pênaltis, garantiu o 29º título estadual de sua história.

"É uma coisa totalmente desnecessária, até porque o quarto árbitro estava do nosso lado e falou ''bola'' na hora do lance. Então, ele já estava com a opinião e apenas ajudou o árbitro número um a tomar a decisão. Foi uma decisão certa da arbitragem, ele se equivocou em marcar o pênalti e depois voltou atrás. O jogo teve 180 minutos, foi bem jogado, brigado pelo tamanho que é, e são coisas que acontecem em uma decisão. Mas acho que pedir a impugnação do jogo, tirando o mérito do nosso título, é totalmente vergonhoso", comentou o também volante Gabriel, ex-jogador do Palmeiras.

"Esse mimimi sempre vai acontecer. Eles perderam, é difícil aceitar a derrota. Quer dizer que, se eles fizessem o gol no pênalti que todo mundo viu que não aconteceu, o campeonato iria ser manchado por causa disso? A posição do juiz foi correta, mesmo com a demora eles acertaram", opinou o meia Mateus Vital.