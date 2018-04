Menina se assusta ao ver lagostim em seu prato e vídeo viraliza

11/04/2018 | 14:10



Há alguns dias, o usuário do Twitter Emanuel Montoya publicou um vídeo de sua irmã mais nova se assustando com um lagostim em seu prato. Ela estava comendo um biscoito tranquilamente, quando se virou e viu o lagostim no prato, ela gritou e correu para longe da mesa.

O vídeo viralizou, e foi retuitado mais de 71 mil vezes. Infelizmente, esse lagostim foi parar na panela, mas no ano passado a internet se divertiu com um vídeo de outro crustáceo, que escapou da frigideira e ainda desligou o fogão para salvar os companheiros.

Internautas responderam ao tuíte com montagens feitas com o vídeo da menina, como se o prato fosse outras coisas "assustadoras" - como um ex-namorado, por exemplo.