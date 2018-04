Ator T.J. Miller é preso por denunciar falsa ameaça de bomba, entenda!

11/04/2018 | 14:11



Ator de filmes como Deadpool e A Última Ressaca do Ano e da série Sillicon Valley, T.J. Miller se envolveu em mais uma polêmica. De acordo com a Variety, o comediante foi preso no aeroporto LaGuardia, em Nova York, nos Estados Unidos. O motivo foi que ele teria feito uma falsa ameaça de bomba em um trem em Connecticut.

O caso aconteceu em março. Segundo o release enviado para a imprensa norte-americana pelas autoridades, o ator fez uma ligação para a polícia no dia 18 de março, quando viajava de Washington para Nova York, alegando que uma passageira tinha uma bomba em sua mala. O trem foi parado para investigação, mas nenhuma bomba foi encontrada.

Ainda há a suspeita de que Miller estivesse sob efeito de álcool quando fez a denúncia. Alguns passageiros também informaram que o ator estava agitado durante toda a viagem e arrumando confusão com algumas pessoas. Ele ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Vale lembrar que o ator foi acusado de estupro no fim de 2017.