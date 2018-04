Vendas reais em supermercados paulistas crescem 1,83% em fevereiro, diz Apas

11/04/2018 | 12:58



O setor de supermercados no Estado de São Paulo registrou crescimento de 1,83% nas vendas reais de fevereiro na comparação com igual mês do ano anterior, de acordo com a Associação Paulista de Supermercados (Apas). O indicador considera o resultado das vendas deflacionado pelo Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) e Fipe.

As vendas no acumulado do primeiro bimestre de 2018 já registram alta de 3,35% em termos reais.

A Apas calcula ainda o resultado das vendas no critério mesmas lojas, que considera os pontos abertos há mais de um ano. Sob essa ótica, as vendas aumentaram 0,63% em fevereiro e acumulam 2,04% de alta no primeiro bimestre.

A entidade considera que houve uma desaceleração das vendas nas duas últimas semanas de fevereiro. A avaliação do economista da Apas, Thiago Berka, é de que o pagamento de contas sazonais típicas do início de ano trouxe essa volatilidade para o consumo. "O consumidor ainda não consegue manter um consumo constante, precisando fazer escolhas e opções e direcionando sua renda conforme as necessidades", diz, por meio de nota.