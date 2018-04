Alckmin almoça com deputados em Brasília

11/04/2018 | 12:57



O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, se reúne nesta quarta-feira, 11, com deputados tucanos no Congresso Nacional. O encontro será realizado em um almoço promovido pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), responsável pelo programa de governo do tucano. O almoço vai acontecer no gabinete de Jereissati.

Alckmin renunciou ao cargo de governador de São Paulo na última sexta-feira, dia 6, para concorrer nas próximas eleições. Com isso, perdeu o foro privilegiado. Por essa razão, nesta segunda-feira, 10, o Ministério Público Federal pediu que o inquérito sobre Alckmin, citado por delatores da Odebrecht como beneficiário de recursos não contabilizados para campanha eleitoral, fosse remetido para a primeira instância. As investigações sobre o tucano eram de competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) enquanto ele era governador.