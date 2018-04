Xuxa Meneghel fala sobre ritmo frenético de ensaios do Dancing Brasil: - São dois dias, no máximo três

11/04/2018 | 12:11



Há mais de três décadas na televisão, tão difícil quanto procurar uma agulha em um palheiro talvez seja encontrar um brasileiro que não conheça Xuxa Meneghel. Hoje na Record, comandando o Dancing Brasil, que chega ao fim da terceira temporada nesta quarta-feira, dia 11, a apresentadora falou sobre o reality show e sua relação com a filha, Sasha.

Quem acompanha o Dancing Brasil provavelmente já ficou de queixo no chão com as performances da apresentadora. Engana-se, entretanto, quem acha que ela acumula anos de experiência na área: seu único contato com a dança foi no Xou da Xuxa, ou seja, nada sério - segundo suas palavras.

- Aqui é tudo muito profissional, é tudo muito rápido. São dois dias, no máximo três, para aprender.

Mas Xuxa lamenta o fato de ter fraturado o pé durante um treino, no início de abril, e garante que, não fosse o acidente, a veríamos dançar muito mais:

- Seria tudo lindo, mas quebrei o pé no ensaio, infelizmente... Pois vocês iam me ver dançando um quickstep muito legal!

Além de suar a camisa para pegar os passos, Xuxa se depara com alguns desafios em comandar o reality, como o formato ao vivo, a dança de salão e o uso de ponto:

- Tudo soava desconhecido para mim. É tudo um super aprendizado!

Mas nem só de dança o programa é feito, e os figurinos usados pela apresentadora são um espetáculo à parte. Ao lado de Marcelo Cavalcanti e Michelly X, Xuxa conta que sempre participa do processo criativo e das escolhas dos looks.

Quando o assunto é moda, aliás, a apresentadora conta com uma ajudinha mais do que especial de Sasha, que cursa moda em Nova York, nos Estados Unidos. A apresentadora confessa que as duas sempre trocam figurinhas sobre o tema e ainda se derrete ao falar da filha:

- Ela sempre me ajudou. Agora vejo que isso a fez sentir vontade de estudar e melhorar no que naturalmente já fazia. Ela desenha, cria e tem uma noção de moda natural, sem esforço... É meu orgulho!

Com a quarta temporada marcada para setembro, o Dancing Brasil levou o troféu de Integração com TV Ao Vivo no Shorty Awards, um dos maiores prêmios de redes sociais do mundo, e Xuxa é só elogios:

- É o programa mais bonito da televisão, sem dúvida. Tudo é lindo: luz, câmeras, figurinos, cenografias... tudo! Portanto, aguardem que a quarta temporada promete.