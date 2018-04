Santo André e a esperança

Do Diário do Grande ABC



11/04/2018 | 12:06



É bonita a história da fundação de Santo André, nossa cidade, onde nasci, crio meus filhos e trabalho pela comunidade. Aqui o imigrante português João Ramalho teria se unido aos índios, se casado e fundado, em local até hoje desconhecido, a Vila de Santo André da Borda do Campo, em 8 de abril de 1553. A cidade fez 465 anos.

Mas, conforme ensinou o historiador Octaviano Gaiarsa no livro A Cidade que Dormiu Três Séculos, o andreense guarda menos em seu DNA cultural esta história do que outra. Somos município refundado e repovoado no século 19 a partir das atividades produtivas e comerciais trazidas pela linha férrea e pelo usufruto, hoje impossível, do Rio Tamanduateí.

O nosso DNA é o de cidade trabalhadora. O trabalho é a característica que nos une. A industrialização no século 20 despertou no povo o hábito da luta – pelo cotidiano, pelos direitos, pela participação. Essa também é linda história. Sucessivas pesquisas de identidade que acompanhei na virada deste século mostram que o morador de Santo André, mais do que quase todos da Região Metropolitana de São Paulo, ama a sua cidade e tem orgulho de viver nela, apesar de todos os problemas.

É inegável que os dias atuais tragam certo pessimismo. A crise parece ter atingido Santo André com particular intensidade. De todos os municípios que sofrem com a retirada das indústrias desde os anos 1990, o nosso é um dos mais afetados. O resultado é efeito dominó: o desemprego provoca, sucessivamente, baixa de consumo, pouca movimentação nas empresas, pouca arrecadação municipal e, logo, pouco investimento na gestão da cidade, gestão hoje ineficiente para se recuperar. Os prejuízos são vistos nos setores da Saúde e da Educação, entre outros.

Mas tem um detalhe. Problemas de trabalho se resolvem com trabalho! O que é o espírito imortal da andreense e do andreense senão isso? É o trabalho que traz investimentos nacionais e internacionais. É ele que trará novas empresas e empregos. É ele que vai propiciar a retomada de verdadeiro projeto urbano, a reabertura de unidades de Saúde, a absorção integral de nossa demanda por vagas em creches e em escolas, a despoluição dos rios.

Já temos o que é preciso. Está no nosso DNA. Por isso a reflexão que faço não é de pessimismo. É de esperança. Neste exato momento, e sempre, milhares de andreenses estão de mangas arregaçadas, cada qual com seu objetivo, mas todos por um futuro melhor. Eu, como vereador, não posso fazer por menos. Só nos últimos meses conseguimos a derrubada do aumento abusivo do IPTU e, semana passada, a prorrogação do plano de saúde para os servidores municipais.

Trabalho, luta e esperança.

Eduardo Leite é vereador pelo PT em Santo André.

