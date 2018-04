Pelo direito de morar

Do Diário do Grande ABC



Habitação é um direito do cidadão. Criar condições para que ela se torne acessível à população deve ser uma obrigação de quem dirige os destinos da Nação, do Estado e dos municípios. Programas que facilitem o acesso à moradia são escassos diante do deficit habitacional cada vez mais significativo nas sete cidades da região.

Com isso, vislumbrar a possibilidade de que a Prefeitura de Santo André – com saldo devedor de 32 mil unidades – venha investir na criação de entidade capaz de produzir moradias, principalmente para a população de menor poder aquisitivo, é ação que deve ser enaltecida. Morar com dignidade é fundamental para o desenvolvimento do ser humano.

A não existência de opções para atender aos anseios dos mais necessitados é terreno fértil para os aproveitadores. Gente que comercializa terrenos em áreas impróprias à moradia, muitas vezes em locais de preservação ambiental e que nem lhe pertencem. Aí, após o núcleo formado, só resta às autoridades a regulamentação para minimizar os danos já causados à natureza.

Também é incentivo para o crescimento dos vendedores de ilusões. Pessoas que enxergam na desesperança alheia o combustível para seus objetivos políticos. Líderes que incentivam invasões, como a ocorrida em São Bernardo e que durou sete meses, para promover-se. Utilizando os chamados ‘sem-teto’ como massa de manobra para a obtenção de poder e votos. Descartando-os quando já não são mais úteis.

Moradia é assunto sério, que requer planejamento, trabalho e investimentos. Tema que não pode ser tratado superficialmente para poder dar resultado.

A mudança de rumos e objetivos da Empresa Municipal de Habitação Popular de Santo André, que não ergue edificações desde 1993, depende de pesquisas e estudos de viabilidade. É necessária. Porém, não deve ser realizada de forma abrupta, sob pena de transformar uma grande oportunidade de virada de mesa em fracasso retumbante.