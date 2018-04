Obituário - 11 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/04/2018 | 11:34



Santo André



Piagentini Emma Bechelli, 97. Natural da Itália. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Prendas domésticas. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Hilda Margarete Seitz, 96. Natural da Alemanha. Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



Carlos Milincovis, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Tereza, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Luiza Ferri Rosa, 87. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque Central, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP).



Benjamim Quintino Paraguassú, 77. Natural de Monte Azul (MG). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Izabel Maria Moreira dos Santos, 72. Natural de Alfenas (MG). Residia no Jardim Boa Vista, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



Luzimar José de Carvalho, 70. Natural de São Miguel (RN). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Raimundo Negreiros Miranda, 68. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Encerregado de supermercado. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Elisabeth Aparecida Fernandes de Azevedo, 60. Natural de Água de Prata (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Márcia Aparecida Boscato, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Israel Campos da Silva, 33. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Autônomo. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Vitório Modesto de Abreu, 102. Natural de Dourado (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Lydia da Silva Diniz, 93. Natural de Mairinque (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.



Thereza Belcaro Salinas, 91. Natural de Guaranésia (MG). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



Toransuke Sugano, 91. Natural do Japão. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.



Elza Poli Trofeni, 87. Natural de Jaboticabal (SP). Residia na Vila São Leopoldo, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Manoel Pinto de Souza, 85. Natural de Inhambupe (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



Wilton Alves Correa, 84. Natural de Manhumirim (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



Célia Martins Pievetti, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



Ada Lúcia da Silva, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



Antonio Alves, 70. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Luiz Carlos Cunha Quintana, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 7. Crematório Vila Alpina.



Clarindo Manoel Diniz, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.



Osvaldo Pereira de Sousa, 63. Natural de Ipupiara (BA). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Antonio Segura, 91. Natural de Ribeirão Claro (PR). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Romildo Soares, 70. Natural de Guaranésia (MG). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 10. Cemitério de sua cidade natal.



Diadema



Maria de Lourdes Viera, 83. Natural de São Cristóvão (SE). Residia em Diadema. Dia 8, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Takanobu Nakamura, 79. Natural de Guararapes (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9, em Diadema. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



Manoel Salvador Cruz, 76. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.



Valdeci Esperança Ferreira, 66. Natural de Padre Paraíso (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



João Luiz Alves de Lima, 61. Natural do bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.



Mauá



Manoel Francisco de Carvalho, 82. Natural de Jaicos (PI). Residia na Vila São Francisco, em mauaá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Alves de Oliveira, 81. Natural de Corumbataí (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Inácia Maria de Sousa, 75. Natural de Valência do Piauí (PI). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Clarice Barbosa dos Santos, 72. Natural de Jussiape (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Maria Salete Costa Oliveira, 66. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Maria de Fátima Andrade, 63. Natural de Indiana (SP). Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Tomoko Hashimoto Fukushima, 54. Natural de Guapirama (PR). Residia no Jardim Canuto, em São Paulo (SP). Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Roni Silvestre Madruga, 36. Natural de Mauá. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Vanderlei Virginio da Rocha, 27. Natural de Mauá. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Antonio Gilberto Dias, 58. Natural de Paranapuã (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério São José.