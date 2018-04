Ana Hickmann se emociona ao falar de vitória de cunhado na justiça: - Gratidão

11/04/2018 | 10:11



Ana Hickmann esteve na noite desta terça-feira, dia 10, no lançamento da revista Fashion Eyes, na Casa Petra, em São Paulo. A apresentadora, que possui sua própria linha de óculos há mais de 15 anos, comemorou poder ser a estrela da capa de estreia da publicação da Go Eyewear:

- É uma revista que veio para fazer história não só para o setor ótico, mas para moda. Com todas as dificuldades que o mercado vem sofrendo, ter alguém que investe, acredita, traz tendência de uma forma fácil, tanto do luxo ao mais básico, do dia a dia. Eu acho que é tudo de bom e poder ser a primeira capa melhor ainda.

A beldade ainda comentou sobre a viagem que fez à Israel, onde foi batizada no Rio Jordão:

- Foram dez dias incríveis em Israel. Foi meu batismo sim, vou mostrar as imagens em breve no meu canal. A viagem mexeu muito comigo, e é tudo aquilo que as pessoas falam. É um turbilhão de energia, de emoção e tudo que você sente ali. Poder ter feito aquilo e com as pessoas que estavam comigo, foi muito legal.

Sem entregar os detalhes da viagem, que prometeu mostrar em seu canal no YouTube, Ana Hickmann acabou comentando sobre a vitória que seu cunhado, Gustavo Correa, e sua família obtiveram na justiça na última semana, quando ele foi absolvido da acusação de matar Rodrigo Pádua, que se dizia fã da apresentadora e em maio de 2016, invadiu o quarto de hotel em que ela estava hospedada em Belo Horizonte, Minas Gerais, atentando contra sua vida. Gustavo, matou Rodrigo após ele tentar atacar Ana e atirar contra sua esposa, Giovana Oliveira, assessora da apresentadora, que também estava no quarto de hotel onde tudo aconteceu. Mais tarde, o cunhado da apresentadora foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Para Ana, a viagem também foi a oportunidade de agradecer por estar reunida com sua família nos dias de hoje:

- Eu acho que a primeira palavra que a gente pensou quando fez uma oração é gratidão mesmo, agradecer. A gente tem tanta oportunidade na vida, que para muitas pessoas é bobagem, mas eu não vejo como bobagem, eu vejo como algo importante. Gratidão, amor, união.. mas a gratidão está em primeiro lugar. Uma das coisas que eu fui agradecer lá foi exatamente isso. Lá fui deixar um pedido que, graças a Deus, uma semana depois eu fui atendida também. Graças a Deus a justiça foi feita e ela enxergou exatamente aquilo que aconteceu. Nós temos muito problema nesse país, tem muita coisa para vencer, mas também tem muita gente séria, certa, honesta e quer mostrar que é diferente e na justiça também é assim, por isso desde o começo eu sempre disse: Eu acredito na justiça e ela está acontecendo.

Ao falar sobre seu canal no YouTube, Ana entregou que está amando a experiência de poder se aproximar mais dos seus fãs através da internet e abrir as portas para que a conheçam por trás das câmeras, afinal, ela frisa que não tem nada a esconder sobre sua vida:

- Eu estou amando essa experiência! Eu descobri realmente o que eu quero mostrar e o que as pessoas querem ver, o que a Ana Hickmann é na frente e atras das câmeras. Não tem vergonha nenhuma mostrar isso, as coisas que eu acredito e curto. Então tem sido muito bacana. A família inteira acabou entrando no rolo.... marido, filho, funcionários, minha sogra, meu sogro, irmã...todo mundo faz parte do negócio, até a Dodo, que cozinha em casa, virou personagem.