Flávia Alessandra fala sobre a possibilidade de atuar com a filha, Giulia Costa

11/04/2018 | 10:11



Flávia Alessandra apostou em um conjuntinho Emilio Pucci e sapatos Yves Saint Laurent para brilhar no evento de lançamento da revista Fashion Eyes, da Go Eyewear, que aconteceu na Casa Petra, em São Paulo, na noite de terça-feira, dia 10. Sem falar sobre seus próximos projetos na telinha, a atriz só quis saber de falar de seu vícios em óculos:

- Acho que a gente já podia nascer de óculos escuros! É uma das minhas taras. Sou louca por óculos. Quando começou essa parceria há quatro anos, eu fiquei muito empolgada, porque é realmente algo que eu amo, pesquiso, percebo, que eu curto as tendências, confessou ela.

Ela ainda falou sobre a coleção de´óculos que guarda em casa e como sua paixão pelo acessório surgiu em sua vida:

- Eu tenho muitos óculos. Eu curto óculos de grau também. No colégio, já era uma época que eu trabalhava e eu usava óculos falsos para ficar com cara de estudiosa, CDF. Eu era boa aluna, eu corria atrás do prejuízo. Mas professores nem sempre me davam crédito por trabalhar e faltar muito.

Casada com Otaviano Costa, mãe da atriz Giulia Costa, de 18 anos de idade, e de Olívia, de sete anos, Flávia Alessandra ainda fez um balanço sobre sua trajetória profissional e pessoal:

- Eu sou feliz com certeza, sou muito realizada na minha vida familiar e profissional, são os pilares.

A beldade ainda entregou quais programas gosta de fazer com o marido e as filhas:

- Gostamos de fazer as coisas em família, estar uns com os outros. Vai todo mundo pra cozinha. A Giulia é boa, tem uma receita secreta de brownie, solicitado pela família, e vamos todos juntos cozinhar, tem os assistentes.

Mas quando o assunto é trabalhar com Giulia frente às câmeras, a atriz confessa que não tem preferência para que a filha amadureça mais na profissão antes de um convite de atuarem juntas surgir?

- Nem tenho que preferir não, eu ia adorar, ia ser uma realização para os dois lados. Eu acho que ia ser muito bonito.