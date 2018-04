Após eliminação do BBB 18, Jéssica dispara sobre Lucas: - Nunca nem vi!

11/04/2018 | 10:11



Com nove dias para a grande final do Big Brother Brasil 18, as eliminações vão se tornando cada vez mais tensas. Na última terça-feira, dia 10, os protagonistas foram Jéssica e Kaysar, porém desta vez quem o público escolheu para eliminar da casa foi a loira.

O BBB foi repleto de reviravoltas, desde o início: casais se formaram, grandes amizades surgiram, ao passo que grupos se desmoronaram e pessoas trocaram de lado. Os brothers sentiram na pele os desafios do confinamento e com a convivência foram mostrando para quem acompanha de fora quem realmente são.

Uma das surpresas nos últimos dias foi a aproximação de Jéssica e Kaysar. O que começou com risadas e brincadeiras, rendeu momentos quentes embaixo do edredom e até mesmo promessas de uma possível continuação fora da casa. Por isso, a indicação do casal para o paredão pegou os dois de surpresa e tornou as coisas mais difíceis.

Jéssica saiu da casa com 73,96% dos votos e, apesar da eliminação, foi a encontro da família e amigos muito emocionada e com sorriso no rosto - chegando, até, a cair no chão. Em um curto bate-papo com Tiago Leifert, após o apresentador questioná-la sobre Lucas, a loira disparou:

-Nunca nem vi!

Tenso, né?!