Novos vídeos de Tristan Thompson supostamente traindo Khloé Kardashian são divulgados

11/04/2018 | 10:11



É, parece que o relacionamento entre Khloé Kardashian e Tristan Thompson realmente azedou, e o pior, dias antes da loira dar à luz sua primeira filha! O jogador foi visto na companhia de uma morena na noite do último sábado, dia 7, em uma boate em Nova York. Com o capuz cobrindo seu rosto, não é possível dizer se ele chegou a beijá-la, mas, fontes disseram ao jornal Daily Mail que ele teria beijado a morena e segurado a mão dela o tempo todo durante a comemoração. Mas agora, parece que o caso foi além, já que em novo vídeo divulgado pelo The Shade Room mostra Tristan e a mesma mulher entrando juntos em um hotel, horas depois de serem vistos na boate.

Como se não bastasse, um outro vídeo, datado de outubro de 2017, foi obtido pelo TMZ. Nele, Tristan aparece não só com uma, mas duas mulheres, trocando beijos calorosos também em uma festa. Na época, Khloé estava no terceiro mês de gravidez.

Uma fonte informou para o The Hollywood Life como Khloé recebeu as notícias da traição do namorado:

- Khloé está devastada e chorando muito depois de ver as fotos e vídeos de Tristan com outra mulher. Sua gravidez devia ser o momento mais especial de sua vida, mas o momento foi arruinado por Tristan e se tornou o mais doloroso. Quebrou seu coração o homem que ela ama com outra pessoa. Isso machucou e ela está super sensível agora especialmente porque ela está grávida e isso torna os sentimentos mais intensos. Toda essa sistuação é horrível e Khloé não sabe o que fazer agora, ela não para de chorar.

Outra fonte falou que eles ainda não conversaram sobre o assunto:

- Ele precisa confessar a ela imediatamente o que ele fez ou não fez. Khloé perderia toda a confiança que ela tem com Tristan e consideraria a possibilidade de terminar com ele o mais rápido possível. Ela não quer que seu filho saiba que sua mãe lidou com um comportamento tão horrível, mesmo que seja o pai de seu filho. Ela lidou com Lamar [Odom] e o que ele fez e prometeu a si mesma que nunca iria lidar com algo assim novamente. É surpreendente para Khloé que Tristan seja flagrado flertando com outras mulheres e muito menos fazendo qualquer outra coisa.

Mas o comportamento de Tristan tão perto da namorada dar à luz trouxe a solidariedade de quem as Kardashians menos esperavam: Amber Rose, ex namorada de Kanye West e inimiga pública das Kardashians, postou uma mensagem de apoio em seu Instagram Stories:

Eu sei que tivemos nossas diferenças no passado mas meu coração está partido, ninguém merece sentir essa dor, especialmente durante um momento tão delicado. Deus abençoe você e seu bebê.