Em SP, queda de barreira interdita Mogi-Bertioga pela quarta vez no ano

11/04/2018 | 09:42



Uma nova queda de barreira na madrugada desta quarta-feira, 11, bloqueia totalmente os dois sentidos da rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), nos quilômetros 69, em Biritiba-Ussu, sentido Bertioga, e 98, no sentido Mogi. Essa é a quarta vez neste ano em que a rodovia paulista sofre interdição devido a deslizamentos.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a queda ocorreu por volta das 4h30 no quilômetro 89, o mesmo local de um dos deslizamentos do mês anterior. O órgão não soube informar a causa do incidente, mas não chovia no local. Ainda não há previsão de liberação da via.

Só no mês de março foram duas interdições na rodovia. No dia 28, a Mogi-Bertioga ficou parcialmente bloqueada no sentido norte, também no quilômetro 89, devido a um deslizamento.

Uma semana antes, no dia 21, a rodovia sofreu interdição por quase dois dias após o deslizamento de rochas e terra no quilômetro 87. Já em fevereiro, houve bloqueio nos quilômetros 82, no trecho de Biritiba Mirim, 87 e 8, em Bertioga, por nove dias.

O DER recomenda que os motoristas utilizem as rotas alternativas do sistema Anchieta/Imigrantes e Tamoios e Oswaldo Cruz.