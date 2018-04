Temer vai a evento com cooperativas e encontra Anastasia e oficiais-generais

11/04/2018 | 09:25



O presidente Michel Temer participa nesta na manhã desta quarta-feira, 11, do lançamento da 12ª edição da Agenda Institucional do Cooperativismo, elaborada pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), em um hotel em Brasília. Temer já estava no local por volta das 9h10.

Depois, o presidente vai ao Palácio do Planalto para receber o senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), pré-candidato ao governo de Minas. Na sequência, Temer recebe o ex-ministro e deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB/BA), que estará acompanhado do prefeito de Feira de Santana (BA), Colbert Martins Filho.

À tarde, às 16h, o presidente participa de cerimônia de apresentação dos Oficiais Generais promovidos.