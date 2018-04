11/04/2018 | 07:52



O Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do governo americano passou a recomendar que viajantes com destino a áreas do Brasil com surto de febre amarela tomem uma segunda dose da vacina, caso sua primeira imunização tenha ocorrido há mais de dez anos. A recomendação contraria entendimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que uma única dose da vacina protege para a vida toda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.