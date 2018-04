Buraco atrapalha travessia de pedestres

Bianca Barbosa

11/04/2018 | 07:00



Faixa de pedestres localizada na esquina da Avenida Dr. Rudge Ramos com a Rua Senador César Vergueiro, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, possui cratera há cerca de três anos, armadilha para os distraídos. A passagem integra área movimentada do município, tanto durante o dia quanto à noite, principalmente por possuir universidade e ponto de ônibus próximos.

“Já vi muita gente tropeçando aqui. É estranho, porque já faz tempo que esse buraco está assim e a Prefeitura não arruma”, criticou a diarista Maria Tiago Rodrigues, 62 anos, que passa pelo local uma vez por semana. Ela comentou ainda que está acostumada com o defeito da via, porém, pessoas já se machucarem no local.

Homem que não quis se identificar disse que falta acessibilidade por toda a cidade. “Prefiro atravessar fora da faixa por causa desses buracos.” Munido de bengala, o morador caminha pelas ruas devagar e reclama da falta de melhorias nas vias.

Para o motociclista Assis da Costa, 49, o problema não atinge apenas pedestres. “Nós, que andamos de moto, temos de redobrar o cuidado, ainda mais à noite”, relatou.

A Prefeitura informou que enviará, hoje, técnicos ao local mencionado, para vistoria. “Se comprovada a necessidade de reparos, os mesmos serão providenciados. Caso a competência não seja da administração, a concessionária responsável será acionada.”