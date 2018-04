Polícia fecha desmanche de veículos na Capital

Juliana Stern

Especial para o Diário



11/04/2018 | 07:00



A Polícia Civil de São Bernardo descobriu desmanche ilegal no bairro Jabaquara, na Zona Sul da Capital na manhã de ontem. Investigadores do 1º DP (Centro) apuram se o local estava sendo usado por quadrilha especializada no furto de combustível de oleodutos da Petrobras no Grande ABC.

O galpão foi descoberto durante investigação que vinha sendo realizada há quatro meses a quadrilha especializada no furto de combustíveis. Como resultado das buscas, 18 prédios foram identificados como suspeitos, sendo um deles no Jabaquara.

No local, policiais encontraram ao menos dez carcaças de veículos de alto padrão. Além disso, foram apreendidos equipamentos utilizados no desmonte, um maçarico e diversas placas. Ninguém foi detido.

Para o delegado titular do 1º DP, Aloízio Pires de Araújo, a ligação do desmanche com a quadrilha especializada no furto de combustível foi uma surpresa. “Esperávamos encontrar outra escavação. Foi uma surpresa descobrir que eles (criminosos) estão envolvidos com desmanches também. É um esquema mais complexo do que pensamos”, afirma.

INVESTIGAÇÃO

Até o momento, a Polícia Civil conseguiu localizar três armazéns que eram usados para furto de combustível em São Bernardo: um no bairro Pauliceia, um, em flagrante, no bairro Rudge Ramos, e outro na comunidade DER. No total, sete pessoas foram presas.

Dois casos foram registrados na semana passada, sendo o mais recente na sexta-feira, no bairro Pauliceia. Na ocasião, cinco homens que escavavam túnel para roubar combustível de dutos da Petrobras foram presos. Investigações levaram a equipe da Polícia Civil até imóvel localizado na Rua Paraguai, onde os criminosos foram surpreendidos escavando túnel que estava a poucos metros dos dutos da empresa de combustível. O caminho teria aproximadamente 20 metros de construção. Faltava escavar cerca de um metro para que os criminosos alcançassem êxito.

Roubo do tipo provoca prejuízo milionário à Transpetro e à Petrobras. O reparo de cada furo nos dutos, por exemplo, custa, em média, R$ 238 mil.