‘Ayrton Senna, o Musical’ terá sessões na região

Daniela Pegoraro



11/04/2018 | 07:00



Em tributo ao legado de Ayrton Senna, alguns cinemas da região abrirão espaço para homenageá-lo. A versão cinematográfica de Ayrton Senna, o Musical terá sessões a partir do dia 1º, data que marca a morte do piloto, ocorrida em 1994. Trata-se da exibição na íntegra do espetáculo homônimo em cartaz em São Paulo desde 16 de março, no Teatro Sérgio Cardoso. A peça mostra as divagações de Senna (Hugo Bonemer) sobre trajetória pessoal e profissional em suas últimas voltas na Fórmula 1, ocorridas no Grande Prêmio de Ímola, na Itália. Acrobacias, jogos de luzes e diversas coreografias fazem parte da montagem, assim como músicas compostas especialmente para o projeto teatral.

Os fãs do Grande ABC poderão assistir a essa história nas telonas em salas de Santo André e São Bernardo. Na rede PlayArte, nos shoppings ABC e Metrópole as sessões estão agendadas para acontecer até o dia 5, sempre às 21h30. Já no complexo Cinépolis, localizado no São Bernardo Plaza, as exibições ocorrem nos dias 1° e 2, às 21h. Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 40, com valores específicos para os diferentes cinemas. Mais informações sobre a presença de Ayrton Senna, o Musical nas telonas estão nas páginas www.playartecinemas.com.br e www.cinemark.com.br.