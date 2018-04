Iniesta lamenta queda do Barça: 'Pode ter sido minha última Liga dos Campeões'

10/04/2018 | 20:34



A inesperada eliminação diante da Roma nas quartas de final da Liga dos Campeões teve um sabor ainda mais amargo para Iniesta. Após a derrota do Barcelona por 3 a 0 para o time italiano, nesta terça-feira, o meia admitiu que esta pode ter sido sua última partida pela competição.

"Esta é uma possibilidade, que este tenha sido meu último jogo na Liga dos Campeões. Mas, neste momento, está sendo difícil para todo o time, todos nós. A gente queria muito ganhar este torneio, mas acabamos falhando neste objetivo mais uma vez", declarou o veterano de 33 anos.

O Barcelona parecia muito próximo da classificação às semifinais quando goleou a Roma por 4 a 1 na ida, no Camp Nou. Mas, nesta terça, o time catalão foi surpreendido por um rival superior ao longo dos 90 minutos e não conseguiu encontrar respostas para as jogadas com Dzeko e os lances de bola aérea.

A forma como aconteceu a eliminação deixou Iniesta incrédulo após o apito final. "É realmente difícil. Parece mentira. Está sendo muito difícil aceitar. Com a vantagem que tínhamos, acabamos eliminados porque realmente fomos mal. A Liga dos Campeões pune quando isso acontece."

Companheiro de Iniesta no meio de campo do Barcelona, Sergio Busquets também criticou a atuação do time, mas enalteceu o desempenho da Roma. "Eles mostraram atitude e, seja lá por qual razão, nós não soubemos responder ou criar chances. Por esta razão, eles foram melhores em todos os aspectos hoje", considerou.